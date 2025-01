NP: Mesa Diretora da Câmara também fecha equipe

Além dos cargos em comissão destinados a assessorar o gabinete de cada vereador, a administração da Câmara também possui uma certa quantidade de cargos destinada a contemplar os vários departamentos da Casa.

Ao todo são 24 cargos em comissão, com funções de assessoramento, direção e chefia. Deste total de postos, 8 precisam ser ocupados por servidores de carreira. Os outros 16 não têm essa necessidade.

As 16 vagas destinadas para comissionados sem vínculo efetivo com a Casa já tiveram seus nomes publicados em Diário Oficial. A equipe é formada por Barbara Dalcastagne Zafiris de Lima (diretora geral), Milton César Tomba da Rocha (diretor Jurídico), Inês Araujo Costa (diretora financeira), Kauana Gouveia Zithovski (diretora de processo legislativo), Alexandre Bendlin Senegaglia (diretor Administrativo), Gilberto Ferreira (chefe de gabinete da Presidência), Gabriela Francisco Matias (assessora das Comissões), Gedeão Alexandre dos Santos (assessor da Presidência), Sandro José Martins (assessor da Escola do Legislativo), Geovana Urbanski (assessora da Escola do Legislativo), Aline Dias Bueno (diretora Escola do Legislativo), Cleber Soczek de Souza (assessor das Comissões), Rafael Araújo Diniz da Silva (diretor de Tecnologia da Informação), Michelle da Costa Szyika (assessor das Secretarias), Luis Gustavo de Oliveira (assessor de imprensa) e João Vitor Druciak Gipiela (assessor da Presidência)

Edição n.º 1449.