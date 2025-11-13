Representantes do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM) estiveram no Hospital Municipal de Araucária (HMA) nesta quarta-feira, 12 de novembro, para notificar o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS), organização social que administra o local.

A notificação é do tipo Indicativo de Interdição Ética do HMA em razão de o IDEAS não estar cumprindo uma série de regras básicas para garantir o bom funcionamento do local. Segundo o CRM, foram pelo menos 27 irregularidades encontradas numa inspeção realizada pelo órgão nas dependências do hospital. Todas elas de exclusiva responsabilidade do IDEAS, já que o Instituto está recebendo rigorosamente em dia da Prefeitura para administrar o espaço.

Entre as irregularidades elencadas como mais problemáticas pelo CRM estão escalas incompletas de médicos, falta de insumos e equipamentos.

O indicativo de interdição ética estabelece o prazo de 90 dias para o IDEAS regularizar a situação. Neste período o HMA segue funcionando normalmente.

Notificações
Sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) explicou que vem cumprindo todos os compromissos contratuais que possui com o IDEAS, sendo que mesmo antes da vistoria do CRM já havia notificado o Instituto acerca de várias irregularidades observadas pela comissão de fiscalização e técnicos da SMSA. “A Secretaria reforça seu compromisso com a transparência, a legalidade e a qualidade dos serviços de saúde, assegurando que todas as medidas administrativas e legais estão sendo tomadas para que o Hospital Municipal mantenha o pleno funcionamento dentro dos padrões exigidos pelas normas sanitárias e éticas”, enfatiza a nota.

Edição n.º 1491.