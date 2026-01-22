O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve em Curitiba nesta terça-feira, 20 de janeiro, para assinatura das ordens de serviço dos cinco novos campi do Instituto Federal que serão construídos no Paraná.

Dentre as obras autorizadas está a de melhorias na estrutura da unidade araucariense do IFPR. Aqui, como já havia noticiado O Popular em agosto de 2025, o trabalho do Governo Federal para colocar o Instituto para funcionar foi mais fácil.

Isto porque a instalação do campi Araucária foi feita em parceria com a Prefeitura de Araucária, que doou ao IFPR não só o terreno, mas também quase toda a estrutura para que o Instituto pudesse começar a funcionar.

A doação foi feita pelo prefeito Gustavo Botogoski (PL) em meados do ano passado. Numa canetada só e deixando de lado qualquer tipo de divergência partidária, ele entregou ao IFPR toda a estrutura onde em outros tempos funcionou o Colégio Técnico Industrial (CTI).

A doação do tipo “porteira fechada” caiu como uma luva para os planos de expansão pensados pelo Governo Federal para a educação profissionalizante em todo o país. “A bandeira política que eu defendo é a da Educação. A bandeira política do meu coração é a da cidade de Araucária. Os interesses da nossa população estão acima de qualquer questão partidária. Por isso, fico muito feliz em ver o IFPR saindo do papel”, pontuou Gustavo.

A ordem de serviço assinada pelo ministro Camilo Santana nesta semana permite o início das obras de construção de um restaurante estudantil e de uma quadra poliesportiva coberta para melhorar ainda mais a estrutura doada ao IFPR pela Prefeitura.

A licitação para essa obra aconteceu em 4 de setembro de 2025 e o preço que o IFPR estava disposto a pagar era de até R$ 4,9 milhões pelo serviço. Com a disputa entre as interessadas o valor final caiu para R$ 4.157.000,00. O restaurante que será edificado no campi Araucária terá 370 metros quadrados e a quadra coberta 785 metros quadrados. O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 24 meses.

Além das obras de melhorias na estrutura do IFPR de Araucária, o Governo Federal também assinou ordens de serviços para construção de campis nas cidades de Cambé (R$ 11,2 milhões), Cianorte (R$ 11.8 milhões), Maringá (R$ 11,2 milhões) e Toledo (R$ 11,5 milhões). Os recursos, que somam cerca de R$ 50 milhões, são integralmente oriundos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Ainda não há uma data certa para que o campi Araucária comece a oferecer ensino regular médio profissionalizante no antigo CTI. Porém, o Instituto já vem oferecendo no local cursos de qualificação em parceria com a Petrobras.

