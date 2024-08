NP: Na Justiça, Gustavo mete 3 a 0 na campanha de Dantas

A coligação Araucária Cada Vez Melhor, que tem como candidato a prefeito Gustavo Botogoski (PL) protocolou ao longo desta semana quatro representações contra a candidatura a prefeito de Rafael Dantas (PRD). Até o fechamento desta edição, três dessas ações já haviam sido analisadas pelo juiz eleitoral Carlos Alberto Costa Ritzmann. Gustavo levou a melhor nas três e o pessoal já brinca que ele pedira música no Fantástico no próximo domingo.

Não é PM

Uma dessas ações devolveu a verdade a um panfleto em que Rafael Dantas (PRD) se apresentava como policial militar. Embora volta e meia use roupas na cor caqui, ele não pertence a gloriosa Polícia Militar do Paraná. Como resultado da representação proposta por Gustavo, a Justiça Eleitoral determinou que Dantas suspendesse a distribuição de um panfleto em que se intitulava policial militar. A decisão também proíbe que ela diga isso em qualquer outro material.

Impulsionamentos

Nas outras duas representações, Gustavo conseguiu determinações para que o irmão de Rafael Dantas, que é o deputado estadual Samuel Dantas (Solidariedade), suspendesse a veiculação de vídeos postados em suas redes sociais. Nesses vídeos, Samuel criticava Gustavo, até aí não houve problema, já que – em tese – estaria manifestando sua liberdade de expressão. Só que o deputado impulsionou no Facebook essas publicações, o que no entendimento da Justiça vai contra as normas que regem as regras eleitorais, uma vez que nesses materiais ele se refere textualmente ao candidato a prefeito adversário de seu irmão.

Só o início

E, anotem aí, numa campanha em que os candidatos devem chegar à casa dos eleitores essencialmente por meio das redes sociais a tendência é a de que várias outras representações sejam levadas à Justiça Eleitoral até o dia 6 de outubro.

