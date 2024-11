NP: Nos bastidores, petistas locais conversam sobre novo comando do partido

Como a eleição municipal de 2024 já acabou é hora de olhar para o próximo ciclo eleitoral. Ou seja, 2026. No entanto, no caso do Partido dos Trabalhadores (PT), o clima eleitoral começará mais cedo. Isto porque, em maio de 2025, a sigla realiza o seu PED (Processo de Eleições Diretas) para escolha de seus diretórios locais.

Em Araucária, essa disputa normalmente é animada, com as lideranças municipais da sigla promovendo suas articulações para ficar à frente do diretório. E, ao que parece, em 2025 não será diferente. Tanto é que já há conversa nos bastidores da sigla para ver quem serão os candidatos a comandar o PT local. A disputa é ainda mais esperada porque, como se sabe, quem vencer em 2025 estará à frente da legenda na tão aguardada eleição nacional de 2026.

Por ora, o nome que aparece como favorito para liderar os petistas é o de Samuel Almeida da Silva, que foi candidato a prefeito pelo partido agora em 2024. Um dos defensores de seu nome é Rivadal Padilha, petista histórico e que domina como ninguém o estatuto da legenda.

Existe ainda a possibilidade de que Gilmar Lisboa (PT), que se elegeu vereador nestas eleições, busque uma articulação para comandar o partido a partir do ano que vem. Publicamente, no entanto, ele ainda não tem cogitado a possibilidade.

