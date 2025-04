NP: O diretor geral que resolve!

Uma das gratas surpresas do time que compõe o primeiro escalão do prefeito Gustavo Botogoski (PL) é o diretor geral da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), Jonas Moreno Macedo de Campos. Há três meses no cargo ele tem dado uma agilidade à pasta, buscando fortalecer parcerias com instituições governamentais e também do terceiro setor, bem como sindicatos. Tudo para que a SMTE entregue a população araucariense o que ela precisa: emprego e qualificação.

Jonas, aliás, foi escolhido por Gustavo para integrar o comando da SMTE após conversas com a Força Sindical, sendo que seu nome foi avalizado pelo presidente da entidade, Sergio Butka.

O protagonismo do diretor geral, aliás, andou gerando certa ciumeira no titular da pasta, Valdecir Batista Santos, que não estaria conseguindo acompanhar o ritmo de trabalho do parceiro de secretaria. Há quem defenda, inclusive, uma mexida na SMTE. Isto porque, comenta-se nos bastidores da política local, Valdecir, embora seja um empresário do ramo de autoescolas, não teria passado no teste de direção da secretaria.

Edição n.º 1459.