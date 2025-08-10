Depois de alguns anos em standby, o Observatório Social está retomando seus trabalhos no Município. Nesta quarta-feira, 6 de agosto, eles estiveram com o presidente da Câmara. Eduardo Castilhos, para se apresentarem e explicar qual o objetivo da organização.

Na oportunidade, eles ressaltaram que a ideia é fazer com que os poderes Executivo e Legislativo entendam o Observatório como um parceiro, principalmente na busca pela eficiência da gestão pública municipal e o desenvolvimento de Araucária e de seus moradores.

A nova diretoria do Observatório foi eleita em abril e fica a frente da entidade até abril de 2027. O grupo é presidido pelo contador Luiz Carlos Griner e tem como vices Anderson Gotfrid (assuntos administrativos-financeiros), Denis Soares Basso (assuntos institucionais e de alianças), Marina Pereira Claudino (assuntos de produtos e metodologia) e Marcelo Mansur Ferreira (assuntos de controle social).

O Observatório tem ainda como conselheiros José Luiz Zital, Rosa Tanaka Zelaga, Andrea Maria Ribas Gondek, Jorge Schieferdecker, Ivan de Araújo Lins e Rafael Gipiela.

Edição n.º 1477.