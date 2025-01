NP: Parte da UBS Tupy passará a funcionar no prédio do CRAS Tupy

O calvário dos usuários da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) São José, no Tupy, deve ganhar um alento a partir do mês de fevereiro. Isto porque, após uma determinação do prefeito Gustavo Botogoski (PL), a estrutura que estava funcionando provisoriamente num depósito terá parte de seus serviços transferidos para o prédio do CRAS Tupy.

A solução, obviamente, é paliativa. A definitiva só vira mesmo quando a construção do prédio da UBS Tupy for retomada. A mudança provisória, no entanto, é fruto do que se pode chamar de “colocar-se no lugar do outro”. É isso que todo gestor precisa exercitar diariamente diante das demandas mais urgentes da população.

Explica-se: o prefeito e a secretária de Saúde, Renata Botogoski, estiveram no depósito que servia de UBS àquela comunidade. E, uma vez estando lá, não poderiam se manter alheios ao problema. Não poderiam colocar na conta da burocracia o fato de a obra da UBS Tupy estar paralisada e simplesmente lavarem as mãos.

Gustavo e Renata saíram do depósito que servia de UBS garantindo aos usuários de que dariam um jeito de – rapidamente – encontrar uma forma de melhorar aquelas condições de atendimento. Isso se chama empatia.

Passados alguns dias a solução veio. Parte dos atendimentos que são realizados no depósito passará a ser feito nas dependências do CRAS Tupy, uma área infinitamente melhor.

No CRAS serão feitos os atendimentos de consultório médico, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, agendamentos e farmácia. Já o galpão fará as vezes de posto avançado em que funcionará o consultório do chamado enfermeiro do dia, bem como aqueles atendimentos de supervisão, eventuais demandas diárias, sala de curativos e sala de vacinas.

Segundo a secretária de Saúde, essa melhoria está sendo possível também graças a parceria da Secretaria de Assistência Social (SMAS), que aceitou que o prédio do CRAS funcionasse de maneira compartilhada com a UBS Tupy. “Tenho dito que essa mudança vai ser possível graças à parceria das secretarias de Saúde, Assistência Social e Obras, que está fazendo algumas adequações nesses prédios para que possamos implantar a nova rotina já no início de fevereiro”, explicou.

