NP: Pensando em 2026, petistas de Araucária devem fechar com chapa liderada por Gilmar Lisboa

Como se sabe, o Partido dos Trabalhadores (PT) escolherá no próximo dia 6 de julho os novos diretórios do partido em todo o país. O PT é a única legenda no Brasil em que a escolha do comando partidário acontece por meio do voto direto e seus filiados.

As inscrições de petistas interessados em comandar a legenda em seu novo ciclo começaram nesta quarta-feira, 12 de março. E, ao contrário do inicialmente previsto, a tendência é que não haja bate-chapa nas eleições municipais.

O nome do vereador Gilmar Lisboa ganhou força nos últimos dias e os demais filiados tendem a caminhar com o grupo capitaneado por ele. Mesmo petistas históricos, com muita relevância na construção da legenda municipalmente parecem entender que o tempo é de renovação.

Hoje, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 1.163 araucarienses filiados ao PT. Em tese, todos podem votar para escolha do novo diretório. Basta – para tanto – que estejam com suas mensalidades em dia até 29 de maio.

Para a eleição ser considerada válida, pelo menos 25% dos petistas aptos a votar precisam ir as urnas. Do contrário, a direção estadual da sigla indica uma comissão provisória.

A eleição de 6 julho escolherá o novo presidente e outros 14 membros para integrarem o diretório municipal. Posteriormente, seis dos eleitos integram a chamada comissão executiva.

O processo eleitoral deste ano é considerado um dos mais importantes dos últimos anos. Principalmente por conta do pleito nacional que se avizinha, em 2026. Isto porque será o diretório eleito em 6 de julho quem adotará a estratégia para defesa da esperada candidatura à reeleição de Lula no próximo ano.

