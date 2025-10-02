O Partido Liberal de Araucária promoveu uma reunião na noite desta quarta-feira, 1º de outubro, para apresentar sua nova executiva municipal.

Realizado no plenarinho da Câmara o encontro foi ciceroneado pelo vereador Eduardo Castilhos, que provocou os filiados a aproveitarem o momento para abraçar de corpo e alma o “orgulho de ser de direita” e irem as ruas e redes sociais defender as bandeiras do partido.

Na sequência, Castilhos passou a palavra ao prefeito Gustavo Botogoski, que assumiu o comando do PL com a missão de conduzir a legenda nas eleições gerais de 2026. Gustavo ressaltou a alegria de estar à frente da sigla e pediu para que todos estejam preparados para o processo eleitoral que se avizinha.

Além de Gustavo como presidente e Castilhos como vice, a nova executiva do PL tem ainda Claitom Russi (tesoureiro), Barbara Zafiris de Lima (secretária), Alexandre Jacinto, conhecido como Xandão (suplente do diretório), Cirineu Francisco Vieira (vogal), Eduardo Ribeiro (vogal), Eliane Aparecida Alves (vogal) e Germaninho Krzyzanowski (vogal).

Edição n.º 1485.