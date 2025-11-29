Com as obras aceleradas, o Governo do Estado deve inaugurar a unidade do Poupatempo em Araucária na próxima semana. A expectativa, inclusive, é que o governador Ratinho Junior (PSD) venha ao Município no dia 4 de dezembro, quinta-feira da semana que vem, para a abertura oficial de portas do serviço.

Onde?

Em Araucária o Poupatempo está instalado na Rua São Vicente de Paulo, 205, no Centro. Bem em frente à Clínica São Vicente.  O serviço ficará aberto de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h.

Serviços

Inspirado no bem-sucedido Poupatempo de São Paulo, a versão paranaense seguirá os mesmos moldes. Ele funcionará como uma central em que os cidadãos conseguirão resolver num único local aquelas demandas do dia a dia, como emissão de documentos, solicitação de serviços, cadastros em programas governamentais e coisas do gênero.

Edição n.º 1493.