NP: Prefeito nomeia três últimos secretários municipais

O Diário Oficial do Município trouxe nos últimos dias o decreto de nomeação de três secretários municipais. Essas vagas de secretários foram criadas recentemente, na última alteração legislativa feita na estrutura organizacional da Prefeitura.

Dos três secretários, dois tem status de secretários especiais, nomeados para comandar secretarias extraordinárias. São eles: Luís Vicente Osório, o Ike, que foi nomeado para ficar a frente da Secretaria Municipal Extraordinária de Assuntos Legislativos (SMEAL). O outro é Clodoaldo Sizenando, que ficará no comando da Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas Públicas.

A outra pasta que ganhou titular é a Secretaria Municipal de Expansão Econômica e Sustentabilidade. O escolhido para a missão é o engenheiro Edilson Bueno do Nascimento, que conhece Araucária em seus mínimos detalhes. Com uma vida inteira dedicada a estudar a área industrial da cidade, ele conhece como ninguém a vocação econômica do Município e contribuirá muito com a gestão de Gustavo.

Edição n.º 1460.