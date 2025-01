NP: Prefeito praticamente fecha time de diretores gerais das secretarias

Aos poucos o prefeito Gustavo Botogoski (PL) vai anunciando o número dois de cada secretaria municipal. Como se sabe, a estrutura organizacional de cada pasta prevê que logo abaixo do secretário está o diretor-geral. É ele o responsável direto pelas demandas de cada órgão na ausência do titular.

As pastas com orçamentos mais robustos e que fazem a linha de frente da administração junto a população já estão com seus diretores gerais definidos.

Na Secretaria de Educação a diretora-geral é a professora Delma Cavalheiro de Avila Andrade. Na Secretaria de Saúde a enfermeira Debora Regina Sabino. Na Secretaria de Assistência Social o assistente social Leonardo Ferreira e na Secretaria de Segurança Pública a guarda municipal Jaqueline Dias dos Santos. Em comum entre os quatro está o fato de serem profissionais de carreira, com muitos anos de história no funcionalismo municipal.

Em outras pastas da atividade meio da administração pública também já houve definição dos diretores gerais. Na Secretaria de Comunicação Social a escolhida por Gustavo foi Claudia Zilli Teixeira. Na Secretaria de Finanças a funcionária de carreira Vanessa Soares da Conceição. Na Secretaria de Gestão de Pessoas Margarete Ines Hass Druciak, que também é servidora concursada. Para diretor-geral da Secretaria de Planejamento o escolhido foi Allan Matheus Araújo de Sousa. Já para diretora-geral da Secretaria de Governo a advogada Viviane Mazeppa Simioni. O subprocurador-geral do Município é Gustavo Ohpis Rodrigues.

Gustavo também confirmou o engenheiro Enio da Silva como diretor-geral da Secretaria de Urbanismo. Já para a Secretaria de Trabalho e Emprego o nomeado é Jonas Moreno Macedo de Campos. Por sua vez, Franciele Amaral Vieira será a diretora-geral da Secretaria de Esporte e Lazer e Anderson Luís de Freitas o número dois da Secretaria de Inovação e Tecnologia.

Edição n.º 1447.