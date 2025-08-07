O prefeito Gustavo Botogoski (PL) esteve com o governador Ratinho Junior (PSD) nesta terça-feira, 5 de agosto. O encontro aconteceu no Palácio Iguaçu e teve como objetivo o lançamento do programa Asfalto Novo, Vida Nova para cidades com mais de 100 mil habitantes.

Na oportunidade, Gustavo conseguiu arrancar do Governo do Estado R$ 67,5 milhões para investir em obras de pavimentação. Detalhe: dinheiro a fundo perdido! Ou seja, não se trata de empréstimo.

Faceiro, o prefeito já saiu do Palácio Iguaçu acelerando as secretarias municipais para que preparem os projetos de pavimentação dessas ruas, de modo que as licitações aconteçam o quanto antes. “Só temos a agradecer ao governador Ratinho Junior aos deputados Alisson Wandscheer e Gilson de Souza, que são nossos representantes junto ao Estado, bem como o secretário Guto Silva. Precisamos agora correr contra o tempo para que esses recursos sejam revertidos o quanto antes em qualidade de vida para nossa população”, disse Gustavo a esta Coluna.

A expectativa é que os quase R$ 70 milhões sejam o suficiente para pavimentar cerca de 50 quilômetros de vias araucarienses. Uma das estradas que deve ser asfaltada é a Rua Castelo Branco, que cruza um bom trecho da área industrial da cidade. Ao longo das próximas semanas a Prefeitura deve confirmar quais outras estradas serão incluídas nesse pacote de obras.

Edição n.º 1477.