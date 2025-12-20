O prefeito Gustavo Botogoski (PL) encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para valorizar aqueles servidores concursados da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) que atuam no chamado “chão de fábrica” do sistema de assistência social do Município.
O benefício vai alcançar aqueles profissionais que estão diariamente atendendo a população em espaços como o CRAS, Centro-POP, CADÚNICO. Bolsa Família e também em serviços de proteção social básica e especial.
A chamada de Gratificação por Exercício de Atividades de Natureza Especial da Assistência Social (GTAS) terá valor de R$ 715,13 mensais e será paga a servidores de nível fundamental, médio e pós-médio, como educador social, atendente social, auxiliar administrativo, assistente administrativo, técnico em administração, trabalhador braçal, motorista e cozinheira. Para receber, no entanto, essas pessoas precisam estar lotadas e efetivamente trabalhando em repartições públicas da SMAS que executam a atividade-fim.
O projeto de lei ainda não foi votado, mas a tendência é que isso ocorra em breve.

