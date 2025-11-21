O prefeito Gustavo Botogoski (PL) encaminhou nos últimos dias um projeto de lei à Câmara de Vereadores criando mais vagas de agentes comunitários de saúde para atuar em Araucária.

52 vagas

O projeto de lei prevê a criação de mais 52 vagas de ACSs. Com isso, a cidade terá 235 agentes vinculadas a uma das unidades básicas de saúde do Município.

Justificativa

De acordo com a Secretaria de Saúde, o reforço no time de agentes se faz necessário em razão da expansão da cobertura populacional na atenção básica em saúde.

Urgência

O projeto tramita no Poder Legislativo em regime de urgência e deve ser submetido ao plenário já nas próximas semanas. Depois de aprovado e sancionado, o chamamento desses profissionais é feito respeitando aprovação em concurso público.

