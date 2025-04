NP: Prefeitura lança edital para escolha de OS que tocará o HMA

O Diário Oficial do Município trouxe em edição suplementar veiculada nesta terça-feira, 1º de abril, o edital com as regras que nortearão a contratação de uma nova Organização Social (OS) para gerenciar o Hospital Municipal de Araucária (HMA) a partir de 1º de maio.

O atual contrato de gestão firmado com a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (BHCL) termina no próximo dia 30 de abril e não será renovado. Ainda não se sabe se a BHCL participará da nova concorrência.

As regras do novo processo seletivo estão elencadas ao longo de 133 páginas do Processo Seletivo 001/2025. Ao contrário de licitações normais, a de contratação de uma OS é feita por meio de uma avaliação que combina proposta de trabalho e preço.

A OS que vencer a concorrência firmará um contrato de doze meses com o Município. O valor máximo mensal que a Prefeitura está disposta a pagar pelo gerenciamento do HMA é de R$ 6.088.899,03. A sessão pública em que as propostas dos interessados serão analisadas está marcada para 16 de fevereiro, às 9h30, no Paço Municipal.

A OS que vencer a concorrência terá que administrar um hospital com capacidade instalada de 84 leitos, sendo 23 de clínica médica, 13 de clínica cirúrgica, 10 de clínica pediátrica, 18 de clínica obstétrica e 20 leitos de UTI (entre adultas, pediátricas e neonatais).

Os dados históricos mostram ainda que o tempo médio de permanência dos pacientes internados no HMA é de quatro dias, o que faz com que a capacidade instalada do hospital seja de 630 leitos mensalmente. A OS que gerir o local não poderá deixar que a capacidade instalada mensal do HMA seja inferior a 85% da máxima.

Entre os itens que integram o edital está uma programação mensal mínima de cirurgias eletivas que a OS terá que executar. São 145 procedimentos, entre cirurgia ginecológica por vídeo, cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular e outras. Já a média de cirurgias ambulatoriais eletivas somam 105, incluindo aí vasectomia e varizes espuma. Já o quantitativo médio de exames ficou estimado em 3.515, entre os quais estão endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico e mamografia.

Também conforme consta no edital, a OS que passar a gerir o HMA fará a sub-rogação dos funcionários atuais do hospital, como já vem acontecendo há alguns anos.

