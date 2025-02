NP: Prefeitura quer abrir licitação para troca do telhado do HMA nas próximas semanas

A secretária de Saúde, Renata Botogoski corre contra o tempo para dar início a fase externa da licitação para troca do telhado do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

A ideia é que o edital do certame seja publicado até meados do mês que vem. Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, Renata e o secretário de Planejamento, Albero Mario Silva Junior, estiveram verificando “in loco” as condições do telhado do HMA.

Acompanhados de engenheiros e arquitetos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), responsável pela elaboração do orçamento que embasará a licitação, eles também verificaram uma série de outros problemas estruturais existentes no HMA.

A tendência é que seja necessário, inclusive, uma reforma meio que geral das dependências do HMA, algo que nunca foi feito, muito embora o prédio tenha sido inaugurado em 7 de outubro de 2008. Hoje, por conta desses problemas, existem salas de cirurgia que não podem ter sua capacidade plenamente exploradas por questões estruturais.

Essas reformas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não está contemplada no escopo do contrato de gestão que o Município firmou no ano passado com a organização social que venceu o processo seletivo para gerir o HMA. A previsão contratual, em termos de manutenção, se resume àquelas questões preventivas e de pequenos reparos do dia a dia, como tomadas queimadas, limpeza de caixa d’água, fechaduras estragadas e coisas do gênero.

“Talvez não tivéssemos que realizar uma reforma desse porte agora se ao longo de 17 anos de funcionamento a manutenção preventiva tivesse sido feita de maneira adequada. Mas isso nunca aconteceu! Levamos o problema até o prefeito Gustavo que determinou que a obra fosse feita o quanto antes até para que esses problemas estruturais não sejam utilizados como subterfúgio para que o HMA não opere em sua capacidade máxima”, explicou a secretária.

Edição n.º 1451.