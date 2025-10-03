O prefeito Gustavo Botogoski (PL) promoveu mais algumas adequações em seu secretariado no início desta semana. O remanejamento não incluiu a chegada de ninguém novo. Apenas mudanças de posição no próprio time.

Administração

Uma das mudanças é a ida de Edison Roberto da Silva, o Coruja, para a Secretaria Municipal de Administração (SMAD). Ele, no entanto, segue cumulando interinamente a titularidade da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE).

Comunicação Social

Com a ida de Coruja para a SMAD, o então titular da pasta, Claudio Britto, aceitou o convite feito pelo prefeito para comandar a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS). Também houve mudança na direção geral da SMCS. Laecio Monteiro, que ocupava o cargo de ouvidor-geral, substitui Claudia Zilli Teixeira, que deixou o posto na semana passada.

Edição n.º 1485.