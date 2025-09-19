A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) concluiu a licitação para contratação de uma nova empresa para realizar os serviços de manutenção do parque de iluminação pública da cidade. A vencedora do certame foi a Granemann & Iasiak Ltda., com proposta de R$ 1.850,000,00.

O contrato com a nova empresa já foi assinado e desde o início da semana ela já está com as equipes nas ruas. O objetivo nesta primeira etapa é fazer um mutirão para zerar as ordens de serviço abertas pela população, que totalizam pouco mais de 300 pedidos de trocas de luminárias e serviços do tipo.

Conforme a Secretaria de Urbanismo, em maio deste ano o contrato com a antiga prestadora não pode ser renovado em razão de deficiências apresentadas na execução do serviço, sendo que a nova licitação acabou levando alguns meses para ser realizada.

Agora, com a nova empresa contratada, a expectativa da Prefeitura é regularizar o serviço em poucas semanas. A partir daí o atendimento de novas solicitações passará a ser feito em poucos dias.

Atualmente o parque de iluminação pública do Município é composto de 25 mil luminárias. A população pode solicitar eventuais manutenções nos postes de suas ruas por meio do telefone (41) 3614-1453.

Edição n.º 1483.