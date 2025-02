NP: Prefeitura vai transformar Horto de Guajuvira num Parque Ecológico

O prefeito Gustavo Botogoski (PL) pediu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) que faça uma força tarefa para iniciar o quanto antes a licitação para transformar o Horto de Guajuvira num parque ecológico.

O projeto para dar vida ao parque e os recursos para custeá-lo já estão garantidos e virão da indenização paga pela Petrobras em razão do derramamento de óleo no Rio Iguaçu, isso no ano de 2.000.

“Hoje o horto está subutilizado. Estamos falando de uma área maravilhosa de propriedade do Município, com um potencial gigantesco de estimular a educação ambiental e o turismo em nossa cidade. Queremos concluir essa obra o mais rapidamente possível”, analisou o prefeito.

De acordo com a SMMA, a ideia é concluir a fase interna e externa da licitação ainda neste ano. Assim, a empresa que vencer a concorrência para execução dos serviços poderá dar início aos trabalhos já no início de 2026. O projeto todo está orçado em R$ 8,1 milhões.

Após a revitalização, o que era apenas um horto ganhará contornos de um verdadeiro cartão postal da região de Guajuvira e, por consequência, de Araucária. O espaço terá sede administrativa, café, recepção ao turista, espaços para educação ambiental, área técnica para produção de mudas e circuito turístico ao ar livre, com direito a trilhas, mirante, jardim sensorial, playground, jardim de mel, minhocário, anfiteatro e espaço para piqueniques.

O projeto que será licitado fará com que a arquitetura do local remeta à olaria destruída pelo incêndio provocado pelo descarrilamento do trem em Guajuvira em 1988, da qual sobrou apenas a chaminé. Os janelões do prédio principal vão permitir a contemplação da vegetação nativa da região, destacando-se a araucária e a guajuvira, árvores-símbolo do município e do distrito, respectivamente.

No setor administrativo haverá um memorial, com imagens antigas que vão ajudar a contar a história do Guajuvira, a criação do distrito, o tropeirismo e até o descarrilamento do trem e o vazamento de óleo na Repar. “Ou seja, duas das maiores tragédias já registradas em Araucária – o vazamento de óleo da Repar no ano 2000 e o descarrilamento do trem em 1988 – vão dar origem à melhor atração turística da nossa cidade. É o Guajuvira ressurgindo das cinzas”, analisou o secretário de Meio Ambiente, Tiago Mello.

O projeto de revitalização foi aprovado depois de passar por um criterioso processo de avaliação, que envolveu os Ministérios Públicos Federal e Estadual, Sedest e Ibama, que tinha como principal pré-requisito ser totalmente voltado para a preservação ambiental. “Não tenho dúvidas de que será a principal atração turística, além do melhor espaço de conscientização ambiental da nossa cidade. Araucária não perde por esperar”, finalizou o secretário.

Edição n.º 1454.