NP: Presidente do PL ficará à frente da Secretaria de Políticas Públicas na próxima gestão

Outro nome confirmado pelo prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) para integrar o secretariado municipal a partir de janeiro de 2025 é o de Clodoaldo Sizenando. Ele é o atual presidente da executiva municipal do Partido Liberal (PL).

Clodoaldo Sizenando será o titular da Secretaria Especial de Políticas Públicas. A pasta é uma das duas que o chefe do Poder Executivo pode criar por decreto para auxiliá-lo na execução de projetos especiais.

Também pertencente a chamada ala política do próximo governo, Clodoaldo frequenta o meio político araucariense há muitos anos. É tido como alguém habilidoso na formação e organização de chapas de candidatos a vereador.

Morador de Araucária há quase 45 anos, Sizenando foi presidente do extinto PRP entre os anos de 2011 e 2018. Está a frente do PL desde 2019. Na administração pública, ele já foi gerente da Agência do Trabalhador de Araucária e também comandou a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). Com formação superior em Gestão Pública, atualmente ele integra a equipe de assessores do gabinete do vereador Eduardo Castilhos (PL).

“Fiquei muito feliz com o convite do Dr. Gustavo e, com certeza, farei o possível para honrar essa oportunidade de continuar contribuindo para o desenvolvimento de Araucária. Entendo a Secretaria de Políticas Públicas como uma pasta capaz de transitar entre todas as demais da estrutura da Prefeitura, de modo a facilitar que as políticas públicas efetivamente alcancem seus destinatários”, analisou o futuro secretário.

