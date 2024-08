Na próxima terça-feira, 3 de setembro, às 10h, o candidato a prefeito Dr. Samuel receberá a visita do presidente estadual do PT, Arilson Chiorato, que também é deputado estadual. Ele vem a cidade para encorpar a candidatura de Samuca e Kdu. O encontro acontecerá no comitê central de campanha, que fica na Rua Dionízio Grabowski, 190, bem ao lado do prédio da Câmara de Vereadores.

Edição n.º 1430. Foto: Orlando Kissner/Alep.