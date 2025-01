NP: Problemas de anos, telhado do HMA será trocado. Gustavo autorizou a obra no 20º dia de mandato

O prefeito Gustavo Botogoski (PL) determinou esta semana a troca de parte do telhado do Hospital Municipal de Araucária (HMA). O problema faz com que vários setores do local fiquem alagados sempre que uma chuvinha cai sobre Araucária.

O problema em questão já é conhecido há anos e são vários os relatos de que cirurgias tiveram que ser canceladas e uma “baldarada” espalhada pelas salas do HMA sempre que São Pedro manda um pouco d’água.

Embora aparentemente simples, nunca nenhum gestor determinou que fosse feita uma licitação para troca do telhado. Com menos de um mês de governo, porém, Gustavo o fez. A determinação para que o telhado fosse trocado aconteceu após uma visita da secretária de Saúde, Renata Botogoski, e de outros servidores da SMSA ao HMA na última segunda-feira, 20 de janeiro.

A quantidade de água que cai dentro da sala de cirurgias é tanta que um espelho d’água chega se formar no chão, inviabilizando a realização de qualquer tipo de procedimento quando o tempo fecha. Inconformada, Renata também “fechou o tempo” e iniciou as correrias em busca de uma solução definitiva para o problema.

Técnicos da Secretaria de Obras foram ao local e constaram que não é possível realizar qualquer tipo de manutenção no trecho do telhado danificado, sendo que a solução indicada é a substituição das telhas, calhas, rufos e estrutura que suporta o teto.

Com o primeiro diagnóstico do problema em mãos, Gustavo não pensou duas vezes: mandou trocar o telhado o mais rapidamente possível. A expectativa é que nos próximos dias as secretarias de Planejamento e Obras já tenham aprontado o projeto que embasará a licitação. Em seguida, ele deve ir pra licitação.

A modalidade em que a licitação será feita ainda não foi definida, mas um processo emergencial estaria inviabilizado porque – vejam só – o problema do telhado já era de conhecimento da Prefeitura há vários anos. Em 2024, inclusive, ofícios da empresa que administra o hospital foram encaminhados à Secretaria de Saúde. Porém, a solução do problema não foi priorizada.

Edição n.º 1449.