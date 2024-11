NP: Publicitária com mais de 30 anos de experiência irá assumir Secretaria de Comunicação a partir de janeiro

Com passagens por pesos pesados da publicidade paranaense e brasileira, Giovanna Leal Dalla Corte comandará a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) no governo de Gustavo Botogoski.

Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Santa Maria (RS), ela também é pós-graduada em Ciência da Computação pela PUCPR. Na bagagem para a SMCS, Giovanna traz uma experiência de três décadas atuando no setor. Neste período trabalhou no mar­keting do Grupo O Boticário, em agências como a F-Nazca, a TIF Comunicação e Exclam Comunicação, todos gigantes do mercado publicitário paranaense e brasileiro.

Ela também atuou em consultoria governamental, sendo especialista em licitações e marketing político. Durante quinze anos também foi professora universitária, trabalhando em cursos de graduação e pós-graduação da Tuiuti, PUCPR e Universidade Curitiba. Mais de 900 profissionais de publicidade e marketing já foram seus alunos.

A nova secretária de Comunicação também já foi presidente do Grupo de Mídia Paraná e atualmente integra a diretoria da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil — Paraná (ADVBPR). “A Giovanna tem um perfil arrojado e uma postura de constante adaptação, focada em resultados e muito habilidosa em fazer com que suas equipes alcancem metas estratégicas. E é isso o que eu quero dela a frente de uma pasta tão importante como a Comunicação”, pontuou Gustavo.

Sobre o convite para assumir a Secretaria de Comunicação, Giovanna disse que é uma oportunidade de levar para a administração pública a experiência que adquiriu na iniciativa privada. “O desafio é muito grande, mas motivador. Ainda mais ao lado de um prefeito comprometido com as pessoas e com a cidade como é o Gustavo. Fiquei muito feliz pelo convite e desde já começamos a nos preparar para cumprir as metas que o prefeito estabeleceu”, disse.

