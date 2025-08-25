Publicamente nenhum um político paranaense irá reclamar da excelente medida que o governador Ratinho Junior (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 20 de agosto. Afinal, ao diminuir a alíquota do IPVA, mais dinheiro fica na mão do cidadão. Mas é fato que essa redução vai impactar nas receitas dos municípios. Afinal, 50% de tudo o que o Estado arrecada com esse imposto vai para a cidade de emplacamento do automóvel. Araucária, por exemplo, recebeu em 2024 praticamente R$ 40 milhões oriundos desse tributo. Como a redução na alíquota foi de quase 50%, estamos falando de – numa conta de boteco – no mínimo R$ 20 milhões a menos entrando no caixa da Prefeitura em 2026.

