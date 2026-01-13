Com 2025 fechado, já é possível saber quanto entrou nos cofres municipais a título de ICMS ao longo do ano passado. Os dados da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) mostram que a cidade recebeu R$ 671.115.917,01. O valor é inferior ao de 2024, quando entraram nas contas da Prefeitura R$ 685.489.573,58. Havia muitos anos que a cidade não apresentava um déficit quando comparado ao arrecado no ano anterior.

Petróleo

Essencialmente, essa queda nas transferências de cotas de ICMS tem como motivo o fato de o valor do petróleo no mercado internacional estar razoavelmente baixo. Assim, como Araucária tem o grosso de sua economia atrelada ao refino feito pela Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), sempre que o preço do petróleo vai mal, os cofres municipais também sofrem.

