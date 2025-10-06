A executiva do Republicanos em Araucária está sob nova direção há alguns dias. O nome dos integrantes que assumiram o comando do partido já está disponível no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem são?

Nessa nova composição a presidência do partido ficou com Edison Roberto da Silva, o Coruja. A vice-prefeita Tatiana Assuiti também migrou para o Republicanos e assumiu o posto de vice-presidente da legenda. O grupo ainda tem Viviane Mazeppa Simioni (secretária-geral), Alberto Mario Silva Junior (tesoureiro), Jaqueline Aparecida dos Santos Bairros (secretária da mulher), Claudio Britto (primeiro vogal) e Margarete Ines Hass Druciak (segunda vogal).

Edição n.º 1485.