O Cartório Eleitoral de Araucária marcou para segunda-feira, 3 de novembro, às 13h, a cerimônia de nova totalização dos votos das eleições municipais de 2024. O evento acontecerá na própria sede da Justiça Eleitoral, que fica na rua Francisco Dranka, 1079, no bairro Vila Nova.

A nova totalização será necessária porque o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) considerou que o Solidariedade fraudou a cota de gênero de sua chapa de vereadores. Em razão disso, todos os votos dados aos candidatos do partido foram considerados nulos.

Inicialmente essa nova totalização havia sido marcada para o dia 4 de novembro. Porém, a defesa de Ben Hur Custódio de Oliveira (União) argumentou que o prazo era extremamente espaçado, considerando a data de publicação do acórdão que considerou os votos do Solidariedade nulos. A desembargadora do TRE Tatiane de Cassia Viesse determinou então que a nova totalização acontecesse até o dia 30 de outubro. Eis então que o juiz eleitoral de Araucária Carlos Alberto Costa Ritzmann argumentou que não haveria como cumprir a ordem sem desrespeitar prazos processuais que regulamentam esse tipo de procedimento, vez que existe um feriado municipal em Araucária nesta semana.

A desembargadora reviu parte de sua decisão e mandou que a cerimônia de nova totalização acontecesse na segunda-feira, 3 de novembro, de modo que os novos diplomados já possam participar da sessão plenária da Câmara na terça-feira, 4 de novembro.

Com a confirmação da cerimônia de nova totalização marcada para segunda-feira que vem, de fato, a sessão plenária desta terça-feira, 28 de outubro, foi mesmo a última dos vereadores Professor Valter Fernandes e Leandro da Academia. Ambos são filiados ao Solidariedade e tiveram seus votos considerados nulos.

Com a saída da dupla do Solidariedade, quem passará a ter assento na Câmara serão Ricardo Teixeira (Republicanos) e Ben Hur Custódio de Oliveira (União).

