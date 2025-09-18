Com os partidos já pensando em 2026, aos poucos começam as mudanças nas executivas municipais das siglas. Nos últimos o novo comando do PP já foi definido. Nos próximos devemos ver também alterações no PSD e Republicanos.

PP sob nova direção

Desde o último dia 2 de setembro o Progressistas (PP) de Araucária está sob nova direção. O novo comando do partido já está registrado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem o empresário e ex-vereador Robison Ricardo Furmann como presidente.

Demais membros

Além de Robison, a nova executiva do partido tem Laercio de Aguiar Joaquim como tesoureiro, Amanda Nassar como coordenadora da mulher e Isaias Rocha como coordenador do afro. Outras 13 pessoas constam do grupo como membros. São eles: Ananias Lopes de Almeida, Claudia Ferreira Borges de Quadros, Claudio Tino dos Santos, Debora Cristina da Silva Pacheco, Edilson Bueno do Nascimento, Jean Flavio Martins Campos, Julia Gonçalves Farias, Laecio Monteiro de Carvalho, Leonardo Ferreira, Matheus da Silva Petini, Mauri Padilha, Rosemeire Leal Tino e Tiago Rodrigo Mello.

Edição n.º 1482.