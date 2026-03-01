Com as eleições gerais se aproximando, alguns personagens clássicos da política araucariense já começam a aparecer. Uma delas é a ex-deputada Rosane Ferreira (PV). Depois de um período de hibernação política já é possível encontrar vários conteúdos recentes postados por ela em redes sociais.

Deputada estadual

A tendência agora é que Rosane seja candidata a deputada estadual. Seu nome já consta de uma lista de pré-candidatas do PV que circula em grupos do partido. O último cargo eletivo ocupado por ela foi o de vereadora, isto na legislatura 2021-2024. Ela, porém, ficou pouco meses no cargo, renunciando ao mandato ainda em seu primeiro ano como parlamentar municipalista.

Edição n.º 1504.