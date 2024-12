NP: Secretaria de Cultura voltará a ter alguém da área como secretário

Depois de anos sendo dirigida por pessoas sem qualquer tipo e conhecimento da área, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) voltará a ser comandada por um representante do setor cultural.

A confirmação foi feita pelo prefeito diplomado Gustavo Botogoski (PL), que se reuniu na semana passada com Gláucio Karas, que aceitou o convite para comandar a pasta a partir de 1º de janeiro de 2025.

Gláucio possui uma carreira artística consolidada no Município, seja como ator, compositor, escritor, cantor e diretor. Ele também é um empresário muito conhecido na cidade, tendo dirigido por muitos anos lojas tradicionais de Araucária, como A Graciosa e Maíra Modas, além da Cantina da Lídia.

Formado em Administração de Empresas, Gláucio é pós-graduado em Marketing Avançado pela FAE. Como empresário, também foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), comandou também a CACIASPAR e foi vice-presidente da FACIAP.

Remanescente da velha guarda cultural de Araucária, Glaucio participou de diversos festivais de música no Paraná e Santa Catarina e sempre foi um personagem ativo do movimento cultural da geração de 1980.

Ao lado de Jair Biondo e Luís Biscais organizou os três primeiros festivais da canção de Araucária, o FESTCAR. Compositor talentoso, foi o autor de todas as letras e músicas do álbum Pelo Verde Que Nos Resta, lançado em comemoração aos 100 anos de Araucária, isto em 1990.

Gláucio também lançou, em 2001, o CD Pedaços de Sonhos, com músicas próprias que defendeu em festivais. O trabalho foi essencial para a construção de outros três CDs, lançados em 2001, 2002 e 2004, com canções bem humoradas de seu personagem mais famoso, Isidório Duppa.

Com Isidório, aliás, ele estreou – em 2018 – o stand-up solo Semo Polaco Non Semo Fraco, que foi transformado em peça teatral onde ficou por 10 anos em temporadas no Teatro Barracão Encena, em Curitiba. Gláucio ainda escreveu as peças Semo Polaco Non Semo Tanso e Desgracera Mésmo, esta última em parceria com a atriz Cida Rolim e – em 2019 – lançou o livro Isidório Duppa, em Semo Polaco Non Semo Fraco, com algumas crônicas vividas pelo personagem na curiosa língua “portugowski”. Parte dessas crônicas, aliás, ele compartilha semanalmente com os leitores de O Popular ao longo dos últimos 17 anos.

Sobre a escolha de Gláucio, o prefeito diplomado disse que ela reflete a preocupação que ele tem em fazer de sua gestão a que mais valorizou a Cultura e o Turismo na história de Araucária. “O investimento em Cultura e Turismo começa em escolher alguém que efetivamente conheça do tema e tenha compromisso com o passado, presente e futuro da cena cultural araucariense. E o Gláucio tem esse compromisso”, afirmou.

Entusiasmado com o novo desafio, Gláucio disse que recebeu com muita alegria o convite e que há muito trabalho a ser feito. “Fico muito feliz pelo reconhecimento e consideração e tenho a certeza de que faremos um excelente trabalho, principalmente na formação e valorização da classe artística. Queremos investir na criação de espaços para a exposições de arte, porque artista vive de palco e público e precisamos deles para marcar culturalmente nossa Terra. Precisamos mostrar nossa Araucária para o Estado, para o país. Sei que, unidos em Cultura e Turismo, teremos um delicioso desafio pela frente”, analisou.

