NP: Secretaria de Saúde deixa o prédio central da Prefeitura

Depois de décadas ocupando o segundo andar do prédio central da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) está de mudança.

Exatamente, a partir de agora todo o setor administrativo da SMSA passa a funcionar no antigo prédio da Escola de Gestão, que fica na rua Dionizio Grabowski, 65, no bairro Fazenda Velha.

Com a mudança a ideia é a de que os departamentos administrativos da pasta tenham uma melhor estrutura para gerir a parte burocrática do sistema municipal de Saúde.

A alteração também permitirá uma reorganização interna da Procuradoria Geral do Município (PGM), que dividia o segundo andar do Paço Municipal com a Secretaria de Saúde. A ideia é a de que a PGM passe a ocupar todo o segundo andar, com o setor da pasta que ficava no quarto andar retornando “ao lar”.

Já o espaço que ficará vago no quarto andar servirá à reestruturação da Secretaria Municipal de Governo (SMGO) e ao gabinete do prefeito. A expectativa é que até meados de março essa reforma esteja pronta.

Edição n.º 1452.