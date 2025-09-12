Araucária será sede na próxima sexta-feira, 19 de setembro, de um seminário com o objetivo de discutir os impactos da reforma tributária nas finanças da cidade.

Como se sabe, embora a reforma seja entendida como um avanço na legislação tributária brasileira, Araucária é um dos poucos municípios brasileiros que será prejudicado financeiramente com a nova forma de calcular o imposto. Há estudos que estimam que a cidade possa perder até 65% de sua principal fonte de receita, que é o ICMS.

Por isso, é extremamente importante que o poder público municipal mergulhe a fundo nessa discussão e ouça as melhores cabeças do país sobre o assunto, até para que possa entender eventuais saídas para que seja impactada o mínimo possível com as novas regras.

E para esse seminário do dia 19 de setembro desembarcarão em Araucária o procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Douglas Alencar Rodrigues. Também participam do encontro três consultores do Senado Federal: João Trindade Cavalcante Filho, Rafael Câmara e Fábio Dáquilla.

O evento será realizado no auditório da Unifacear a partir das 13h30, que fica na Avenida das Araucárias, 3803, no bairro Thomaz Coelho.

