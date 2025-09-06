Ao longo desta semana, o sindicato que representa os servidores do quadro geral da Prefeitura, o SIFAR, entrou em contato com esta Coluna para dar a sua versão sobre o projeto de lei que regulamentava a rotina de trabalho de todos os profissionais concursados que atuam em unidades de pronto atendimento do Município.

A proposta estava em tramitação na Câmara e deveria ser votada nas próximas semanas, mas acabou retornando ao Poder Executivo após o SIFAR ter trabalhado para alterar alguns pontos do texto. Na nota enviada ao O Popular, a direção da entidade afirma agora que o projeto em questão é bom e que vai ao encontro de uma luta histórica dos trabalhadores da UPA.

O SIFAR afirmou ainda que seu objetivo ao propor alterações no projeto era o de fazer com que os profissionais da enfermagem trabalhassem menos do que previa a nova regulamentação e também garantir a permanência de servidores na UPA após a aprovação do texto. Eles dizem ainda que nunca houve pressão para retirada da proposta de pauta, apenas pedidos de alteração.

Edição n.º 1481.