NP: Sob os cuidados de Renata, Saúde já começa a apresentar melhora

Com o terceiro mês de governo já caminhando para o seu final, é possível afirmar que a saúde de Araucária apresenta melhoras em seus sinais vitais. O tempo para a plena recuperação ainda é incerto, mas não deve demorar para que ela saia do leito de UTI para um de enfermaria.

E a receita para essa melhora – vejam só – nem parece ser um remédio milagroso e sim a colocação da pessoa certa no lugar certo. Acontece que a Secretaria Municipal de Saúde (SMAS) passou os últimos anos sendo administrada por pessoas que ou não entendiam bulhufas da área ou estavam mais preocupadas em seguir clinicando em seus hospitais particulares.

O comando da SMSA foi exercido por um contador de Campo Largo, um advogado de Maringá e um médico empresário que não sabia como chegar em Araucária sem o auxílio de um GPS. Não tinha como dar certo.

A escolha da enfermeira araucariense Renata Botogoski como secretária de Saúde parece ter sido a mais acertada dentre todas as feitas pelo prefeito Gustavo Botogoski para seu secretariado. E não estamos aqui dizendo que as demais escolhas foram equivocadas. Estamos apenas ponderando que a de Renata foi “a mais acertada”.

Com menos de três meses, Renata já conseguiu dar um dinamismo diferente para a SMSA. Motivou a equipe, que sabe que ela não é só mais uma secretária. Ela é a secretária que mais tem portas abertas com o prefeito. Afinal, Renata é a última pessoa que Gustavo vê antes de dormir e a primeira que ele olha ao acordar. E isso conta muito para fazer as coisas darem certo.

Os números falam por si. Nesses poucos meses de trabalho a secretária e sua equipe tornaram sadias as filas para raio-x, cirurgias gerais, mamografias, densitometrias ósseas e vasectomia. As reduções também foram substanciais nas filas para exames como angiotomografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia e tomografia. Foram mais de 20 mil consultas e 30 mil exames agendados pela Secretaria de Saúde até aqui.

Outro problema crônico que está ganhando a atenção merecida é o Hospital Municipal de Araucária (HMA). O bendito do telhado que sempre deu problema será trocado. A forma de gestão do HMA passou a ser discutida de maneira mais séria. Ainda não é possível dizer qual modelo a Prefeitura adotará, mas seja qual for ele a manutenção ou mudança não será feita no afogadilho. E não será porque Renata entende de administração hospitalar e sabe que não existe fórmula mágica para evoluir um paciente em estado crítico como o HMA. Sigamos acompanhando o trabalho e torcendo – independentemente de qual seja o seu lado político – para a melhora da qualidade da saúde em Araucária. Afinal, eis aí uma área que não podemos fazer politicagem!

Edição n.º 1456.