A Câmara de Vereadores homenageou na última semana um dos maiores guerreiros do comércio araucariense. Trata-se do empresário Juscelino Katuragi, proprietário do Colégio Metropolitana, mas que ao longo dos últimos anos tem dedicado boa parte de seu dia as causas coletivas de nossa cidade.

A homenagem foi uma belíssima iniciativa do vereador Fábio Pedroso (PL), sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores que integram o parlamento municipal.

Embora tenha nascido na cidade de Rio Negro, em Mato Grosso do Sul, Katuragi é araucariense de coração já há vários anos. Prestativo, ele sempre foi um soldado do voluntariado. Entre os anos de 2012 e 2016 foi diretor da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA). Em 2017 assumiu a presidência da instituição e esteve à sua frente até o ano de 2022.

Enquanto presidente, geriu a ACIAA naquele que talvez tenha sido o período mais desafiador do comércio araucariense e mundial de todos os tempos: a pandemia. Sereno, sempre procurou defender os interesses do empresariado sem que isso conflitasse com as necessárias regras de segurança que o período exigia.

Sempre muito prestativo, Katuragi conciliou a vida de empresário com a participação em vários colegiados. Foi presidente da Sociedade Garantidora de Crédito entre 2020 e 2022. Presidiu a Coordenadoria das Associações Comerciais do Leste do Paraná nos anos de 2021 e 2022. É conselheiro fiscal da Federação das Associações Comerciais do Paraná desde 2023. Preside o Conselho de Desenvolvimento de Araucária desde 2023. Katuragi ainda foi vice-presidente do Conselho da Comunidade de Araucária entre 2013 e 2015.

A partir de 2016 assumiu a presidência do Conselho Comunitário das Execuções Penais de Araucária. Cargo que ocupa há incríveis dez anos, com o atual mandato se encerrando em 2027.

Feliz com a moção, mas mantendo a serenidade de sempre, Katuragi agradeceu a homenagem, ressaltando que sempre procurou fazer aquilo que está ao seu alcance pelo desenvolvimento da cidade, sendo que isso inclui doar parte de seu tempo para as causas da coletividade. Sem dúvida alguma, estamos diante de um homem que fala pouco, mas que encanta pelo exemplo!

