A Prefeitura acelerou nas últimas semanas os trabalhos para acertar o traçado e pavimentar um trecho da rua Curió, no bairro Capela Velha. Os trabalhos estão sendo feitos desde a rua Albatroz até a rua Gaivota e Gralha Azul, já na rotatória com a Avenida dos Pinheirais. Todos os serviços estão sendo executados com equipes próprias da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP). Já a parte de sinalização viária ficará a cargo da Secretaria de Urbanismo.

Binário

Depois de concluída, a ideia da Prefeitura é ativar o binário Curió-Pinheirais. O projeto já existia faz algum tempo, mas se tornou urgente desde que a rede Condor abriu um supermercado na região. Com a implantação do binário a expectativa é a de que o tráfego na região flua mais tranquilamente.

Edição n.º 1493.