Representantes da construtora JRM e da Prefeitura de Araucária se reuniram na segunda-feira, 26 de novembro, para alinhar alguns detalhes da obra de troca do telhado do Hospital Municipal de Araucária (HMA). A JRM venceu a licitação para execução do serviço e a expectativa é que os trabalhos comecem já nos próximos dias, com a fase de mobilização de equipes e preparação do canteiro de obras.

Detalhes

No encontro foram definidos alguns detalhes acerca da logística dos trabalhos, já que a obra será feita em uma unidade hospitalar em funcionamento. Uma das principais preocupações da Secretaria de Saúde é com a segurança de pacientes, funcionários e visitantes do HMA. De antemão, no entanto, já dá pra garantir que os transtornos serão muitos. A boa notícia, por sua vez, é que – como diz o ditado – eles serão temporários e a melhoria permanente.

Edição n.º 1493.