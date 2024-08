NP: Zezé e Genésio pelas ruas de Araucária

A coligação que tem Albanor José Ferreira Gomes (Podemos) como candidato a prefeito nestas eleições municipais preparou dois importantes atos políticos para esta quinta-feira, 29 de agosto, e sábado (31), respectivamente.

Caminhada

Nesta quinta-feira, 29 de agosto, a partir das 14h, Zezé e Dr. Genésio, bem como cabos eleitorais da chapa farão uma caminhada pela região do CSU. A concentração está marcada para acontecer na Rua Luiz Armando Ophis, bem próximo ao novo Posto Cordilheira.

Adesivaço

Já no sábado, 31 de agosto, a partir das 15h, Zezé e Dr. Genésio estarão no estacionamento da Praça da Bíblia para um adesivaço. Os entusiastas da chapa poderão ir até o local para colocar perfurade ou mesmo um adesivo no carro, bem como conhecer um pouco mais das propostas de campanha da chapa.

Fábio Alceu e Dr. Cid farão caminhada pela Archelau

Também neste sábado (31), no período da manhã, a chapa Fábio Alceu e Dr. Cid fará uma caminhada pela Avenida Archelau de Almeida Torres. A ideia é distribuir panfletos, adesivos e colocar perfurades nos carros que tiverem interesse. Fábio e Dr. Cid também querem aumentar a interação com a população e mostrar um pouco mais das propostas que eles têm para Araucária caso sejam eleitos.

