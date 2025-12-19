O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Unifacear registrou em 2025 um recorde histórico de atendimentos à comunidade, consolidando seu papel social no acesso à Justiça para a população em situação de vulnerabilidade. Ao longo do ano, foram realizados mais de 562 atendimentos jurídicos gratuitos, com a propositura de 38 novas ações judiciais.

A unidade do campus Sítio Cercado marcou 240 atendimentos, Araucária com 137 e Fazenda Rio Grande com 185. Todas elaboradas pelos acadêmicos do curso de Direito sob a supervisão direta de professores.

Além dos atendimentos iniciais, os estudantes também atuaram no cumprimento de prazos processuais, elaboração de manifestações solicitadas pelo Judiciário e no acompanhamento integral dos processos. No período, as unidades do NPJ participaram de 135 audiências, entre conciliações e instruções, proporcionando aos alunos uma vivência prática completa da atuação jurídica.

Os números refletem não apenas o crescimento quantitativo das atividades, mas também a evolução técnica e humana dos acadêmicos envolvidos. O NPJ funciona como um verdadeiro laboratório de prática profissional, permitindo que os alunos experimentem, na prática, conteúdos que antes estavam restritos à teoria em sala de aula.

Para a acadêmica Beatriz Molina Klettemberg, do 8º período de Direito, a experiência foi decisiva para sua formação. “Eu não tinha nenhuma experiência prática durante a graduação, então o NPJ foi a melhor forma de entender como o Direito funciona na vida real. Atender pessoas, elaborar petições e lidar com casos reais faz toda a diferença para o futuro profissional”, afirma.

Ela destaca ainda o impacto social do Núcleo na região. “Como o atendimento é voltado para quem não tem condições financeiras de contratar um advogado, percebemos que as pessoas realmente precisam desse serviço. A assistência gratuita muda a vida delas. É um papel social muito importante”, reforça a estudante.

A professora responsável pelo Núcleo do Sítio Cercado, ressalta que o NPJ cumpre uma função semelhante à da Defensoria Pública, com um diferencial essencial: a proximidade com a comunidade local. “O Núcleo de Prática Jurídica da Unifacear exerce uma função social imprescindível ao garantir o acesso à Justiça para pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Muitas vezes, o cidadão encontra no NPJ não apenas uma solução jurídica, mas também acolhimento, escuta qualificada e orientação”, explica.

Segundo a docente, os impactos do trabalho desenvolvido vão além dos números. “Estamos falando de dignidade, pacificação de conflitos e proteção de direitos fundamentais, especialmente em demandas sensíveis da Vara de Família, como guarda de filhos, pensão alimentícia e divórcio. São impactos, em grande parte, imensuráveis”, destaca.

Antes de iniciarem os atendimentos, os alunos passam por um treinamento completo que envolve aspectos técnicos, éticos e comportamentais. “Eles vivenciam o funcionamento integral de um escritório de advocacia, do primeiro atendimento ao encerramento do caso. A evolução ao longo do semestre é impressionante. Ao final, apresentam uma postura muito próxima da de profissionais formados”, completa a professora.

Os resultados alcançados em 2025 reforçam o compromisso da Unifacear com a formação prática de excelência e com a responsabilidade social, levando cidadania e Justiça a quem mais precisa, ao mesmo tempo em que prepara profissionais mais humanos, éticos e qualificados para o mercado jurídico.