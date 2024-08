Número 153 da GMA está temporariamente fora de ar, mas a população pode pedir ajuda de outras formas

Na manhã deste sábado, 03 de agosto, o número de emergência 153 da Guarda Municipal de Araucária acabou sofrendo uma falha e está temporariamente fora do ar.

Isso aconteceu devido uma falha na própria operadora. Já foi entrado em contato com a assistência técnica, e está sendo feito o possível para o número de emergência voltar ao normal.

Enquanto isso não acontece, a Guarda Municipal de Araucária estará atendendo através do WhatsApp pelos números (41) 99215-3769 e (41) 99183-7517. Além disso, o atendimento também pode ser feito através do aplicativo ‘153 Araucária’, desenvolvido para melhor atender a população. Além de denúncias a crimes, também pode ser feito denúncias de outros tipos por meio do app.

A previsão é que o número de emergência volte a normalidade ainda neste fim de semana.