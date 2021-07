Número de assassinatos em Araucária cai cerca de 66% no 1º semestre de 2021

Nos primeiros quatro meses de 2021, Araucária registrou queda de 66,6% no número de mortes violentas, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo levantamento feito a partir de reportagens veiculadas no Jornal O Popular. Os números acompanham a estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), que nos primeiros quatro meses de 2021, apontou uma queda de 13,9% no total de mortes violentas no Paraná, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em Araucária, nos meses de janeiro e junho, não foram registrados assassinatos, em fevereiro foram quatro registros, março apenas um e os meses de abril e maio registraram dois crimes violentos cada. Entre as vítimas, estão oito homens e uma mulher e as idades variam entre 20 a 46 anos. Ainda conforme o levantamento do Popular, das sete mortes, quatro foram causadas por arma de fogo, duas por facadas, uma por espancamento e duas mortes causadas por acidente de trânsito, que resultou no indiciamento dos culpados, por duplo homicídio (caso dos irmãos Rybinski). Quando fragmentados por regiões, os bairros Fazenda Velha e Costeira aparecem com dois homicídios, enquanto os bairros Campina da Barra, Capela Velha, Estação e a localidade rural de Taquarova, registraram apenas um assassinato cada.

Análise dos números

Avaliando o levantamento de homicídios ocorridos no primeiro semestre, o comandante da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária, 1º tenente Ivan Carlos Fillus Netto, pontuou que a forças de segurança têm contribuído para as quedas nos homicídios, na medida que realizam prisões de pessoas perigosas e procuradas pela justiça, realizam a apreensão de armas e quando combatem o tráfico de drogas, cuja atividade criminosa está relacionada com grande parte dos homicídios no município, assim como em todo o país.

“É evidente que o trabalho das polícias e guardas municipais auxiliam neste processo, porém acredito que o fator principal de redução da criminalidade, não só dos homicídios, é a educação. Também é válido destacar que neste ano tivemos a pandemia presente em todo o semestre, com restrições de circulação e eventos, algo que também pode ter contribuído para essa redução”, observou o comandante.

O secretário municipal de Segurança Pública, José Roberto Fortes Couceiro, explicou que, com base nos números registrados de homicídios ocorridos em Araucária no ano passado, a pasta traçou um plano de segurança. “Fizemos um levantamento e verificamos que esses crimes aconteciam nas áreas mais retiradas da cidade, como na região do bairro Barigui ou próximo à Represa do Passaúna, no bairro São Miguel. Vários corpos foram encontrados nesses locais, inclusive de motoristas de aplicativo e pessoas que não moravam em Araucária, mas que foram trazidas para cá, para serem executadas ou simplesmente desovadas. Após essa análise, passamos a trabalhar com as viaturas de fronteira, alocando-as mais próximas dos finais dos bairros, e também nas entradas do Barigui e das cavas do Passaúna”, explicou Fortes.

Segundo ele, com as viaturas rodando mais próximas destas localidades, onde geralmente aconteciam os homicídios, foi possível reduzir as ocorrências. Além da redução dos assassinatos, também se observou uma redução dos assaltos nessas regiões de fronteira. Outro ponto importante observado pelo secretário, é a colaboração da população, que através das denúncias, vem contribuindo com a segurança pública. “Estamos trabalhando no dia a dia com a população, que faz denúncias de situações de risco e ela (população) tem sido bem atuante junto à Guarda Municipal, denunciando pessoas que muitas vezes querem tirar a própria vida, homens que estão agredindo a companheira, ou de pessoas agredindo terceiros. Esse trabalho de aproximação com a comunidade tem sido bem gratificante e está tendo um ótimo retorno”, argumenta Fortes. Ele salientou que as denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo fone 153.

Já o delegado de Polícia Civil, Tiago Wladyka, concordou que de fato houve uma queda significativa no número de homicídios, mas ressaltou que no ano passado a equipe de investigação de Delegacia de Araucária solucionou mais de 90% dos homicídios, e neste primeiro semestre, dos 11 homicídios que constam nas estatísticas da DP, apenas três estão em andamento, ainda sob investigação, os demais já foram solucionados, representando 72.72% . “Temos que destacar ainda a importância do pronto efetivo da Guarda Municipal e da Polícia Militar nas ruas, o que auxilia muito na redução desses índices”, disse.

Pandemia

A professora de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná (UFPR), Clara Borges, também comentou a respeito dos índices. Para ela, o isolamento devido a pandemia pode ser um fator provável para redução, porque dificilmente homicídios ocorrem sem um momento de relacionamento, uma motivação. “Porém é preciso rastrear o tipo de contato entre vítima e suspeito para entender porque o crime aconteceu. O isolamento também dificulta a mobilidade e o trânsito pela cidade, o que pode ser um fator”, argumentou.

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021