Número de emergência da GMA está temporariamente fora de ar

Nesta terça-feira, 11 de junho, por volta de 10h30, a sede da Guarda Municipal de Araucária sofreu uma queda de luz. Em consequência, o sistema de chamadas para atendimento de ocorrências, através do número 153, está temporariamente fora do ar. O aplicativo ‘153 Araucária’ do GMA está passando pela mesma situação, e se encontra temporariamente inativo.

A Guarda Municipal informa que ainda não há uma previsão de quando o sistema irá se normalizar, mas aconselha para a população que, em caso de emergência, deve-se entrar em contato por meio do telefone/WhatsApp (41) 99183-7517.

Quando a situação for resolvida, a Prefeitura de Araucária irá atualizar no site e nas redes sociais.