Nunca estivemos tão perto de vocês!

O Popular do Paraná completa esta semana seu 23º aniversário. Foi em 21 de abril de 1998 que nossa primeira edição impressa foi às ruas. Desde então lá se vão mais de duas mil edições, divididas em duas fases, ininterruptas.

Como sempre fazemos questão de enfatizar, desde 21 de abril de 1998, a História de Araucária é contada em nossas páginas. Nos tornamos, sem modéstia alguma, a maior, melhor e mais confiável fonte de informação e de registro histórico do dia a dia de nossa comunidade.

São mais de duas décadas praticando jornalismo profissional. São mais de duas décadas noticiando aquilo que é relevante para todos os setores de nossa cidade. Contando a história da dona de casa, do agricultor, do comerciante, do grande industrial, do vereador, do prefeito, do líder comunitário, do policial, do guarda municipal, dos órgãos que integram o Poder Judiciário. Contando a história do preso, do solto, do bandido, do honesto. Contando a sua história. A nossa história! Contando e vivendo a nossa cidade. E é justamente por isso que hoje nos orgulhamos em dizer que somos Especialistas em Araucária!

Obviamente, a construção dessa História só está sendo possível graças ao apoio inequívoco de nossos leitores e anunciantes. É esse binômio que permite a manutenção de uma equipe altamente profissional e os investimentos em soluções tecnológicas que fazem com que possamos levar a notícia que muda seu dia aos quatro cantos de Araucária.

E só podemos estar em todos os cantos de nossa cidade porque O Popular é escrito. É falado. É impresso. É digital. Está no Face. Está no Insta. Está no YouTube. Está no Twitter. Está no seu Whats. Está em sua vida! Assim como você, cada um de vocês, está em nossa vida!

Obrigado Araucária! E, ao apagar as velinhas de nosso bolo de 23 anos, convidamos todos a fechar os olhos e – como manda a tradição – fazer um pedido. Que esse novo ciclo seja de muitas boas notícias a todos nós!

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021