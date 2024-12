Nutrisul ampliou seu serviço e abre nova loja na Archelau de Almeida Torres e da dicas para cuidados com pets no verão

Com 43 anos de história e 40 anos sob o nome Nutrisul, a loja se tornou um ponto de referência para tutores que buscam produtos e serviços de qualidade para seus pets. Recentemente, a marca ampliou sua atuação com a inauguração de uma nova unidade no bairro Iguaçu.

O verão é uma das épocas mais movimentadas para a Nutrisul, já que os tutores aproveitam a temporada para viajar e realizar passeios ao ar livre com seus animais de estimação. Durante essa estação, o cuidado com os pets se torna ainda mais essencial, e a loja oferece uma variedade de produtos pensados para garantir segurança, conforto e saúde.

Para quem viaja de carro, itens como cadeirinhas, caixas de transporte e cintos de segurança estão entre os mais procurados. Esses acessórios não apenas proporcionam proteção em casos de frenagem ou movimento brusco, mas também ajudam os tutores a cumprirem as exigências legais de transporte seguro para os animais.

A Nutrisul também disponibiliza soluções que tornam os trajetos menos estressantes para os pets, como medicamentos indicados para ansiedade e enjoo. Esses produtos são ideais para cães e gatos que apresentam medo ou desconforto durante viagens.

Nos dias mais quentes, o cuidado com a exposição ao sol e ao calor é essencial. Produtos como protetores solares específicos para animais com pele sensível e hidratantes para as patas e a pele ajudam a prevenir ressecamento e queimaduras causadas pelo contato com pisos quentes. A loja também oferece garrafinhas de água próprias para pets, tapetes gelados que ajudam na regulação da temperatura e brinquedos que podem ser recheados e congelados, proporcionando momentos de refrescância e diversão.

Outro ponto importante é a saúde preventiva. A Nutrisul reforça a importância de manter a carteira de vacinação dos pets em dia, além de seguir com a aplicação regular de antipulgas e vermífugos. Esses cuidados ajudam a proteger os animais contra doenças e parasitas, especialmente durante passeios ou viagens para novas localidades.

A equipe da Nutrisul, conhecida pelo atendimento qualificado, está sempre pronta para ajudar os tutores a encontrar soluções personalizadas e produtos de alta qualidade com preços acessíveis. A loja também se prepara para expandir seus serviços, com a abertura de uma clínica veterinária e a inclusão de banho e tosa, trazendo ainda mais comodidade para seus clientes.

Com a tradição de quem atua há décadas no mercado pet, a Nutrisul continua sendo uma aliada indispensável para garantir o bem-estar dos animais de estimação em todas as estações do ano.

Serviço

A Nutrisul possui duas unidades em Araucária, no bairro Vila Nova na Rodovia BR 476 – Rod Xisto s/n, e no bairro Iguaçu na Av. Archelau de Almeida Torres, 2032, as duas unidades abrem de segunda à sexta-feira das 08:00 às 19:00 e aos sábados das 08:00 às 16:00. Você pode acompanhar o trabalho da empresa pelo Instagram @nutrisul.oficial.

Edição n.º 1446.