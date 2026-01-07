Uma mulher acabou presa nesta terça-feira, 6 de janeiro, após furtar cosméticos numa farmácia localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, no jardim Iguaçu.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, que acabou sendo acionada por funcionários da farmácia minutos após a ocorrência. Com as características da mulher, os policiais realizaram rondas pela região e acabaram por a encontrar andando bem de boa pela calçada.

Durante a abordagem, a mulher ainda estava com os produtos do furto: 5 perfumes, 1 óleo corporal, 1 loção corporal e um creme. Diante da flagrância do crime, os policiais deram voz de prisão a ela e a encaminharam à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Os policiais ainda verificaram que a detida possuía ficha criminal extensa. A maioria pelo mesmo tipo de ilícito: furtos e mais furtos.