O espírito, a nova lei do Cristão

A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no Cenáculo é descrita com imagens impactantes: vento forte provocando um barulho enorme e línguas de fogo. Gerou uma verdadeira transformação naqueles homens, que, de medrosos que eram, assumiram uma coragem impressionante, a ponto de abrirem as portas, até então fechada por medo dos judeus, e, começaram a falar numa linguagem que todos compreendiam. Havia no local gente de todos os lugares, medos, partos, habitantes da Capadócia, Egito, enfim, de diversas regiões do planeta e todos escutavam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Será que de uma hora para outra eles viraram poliglotas?

Não! A linguagem que eles falam e que é compreensível a todos os seres humanos, é o amor. Movidos pelo Espírito Santo, eles começam a anunciar o evangelho, com coragem, com alegria, cheios de uma força interior, capaz de atrair multidões. Todos querem ouvi-los, com certeza, estar próximos deles, tocá-los, porque brota dos discípulos uma energia indescritível. Algo nunca provado antes e que faz com que muitos deixem para trás uma vida pagã, talvez dirigida por maus espíritos, pelo ódio, pelo egoísmo, e, decidem mudar radicalmente seu jeito de ser e de viver. Realmente, o espírito que habita os apóstolos os move em frente, os conduz para lugares novos e toca o coração de muitos, que aceitam ser batizados e mudar radicalmente o caminho da sua existência.

Jesus, antes de voltar para a casa do Pai, promete que não deixará os seus apóstolos órfãos, mas lhes enviará o seu espírito. E é a presença do seu Espírito que anima os apóstolos na missão, que os conduz, que os leva a proclamar a boa nova do evangelho que une, aproxima, transforma, cria uma nova sociedade, porque movida essencialmente pelo amor. Assim também, os primeiros cristãos, professam com coragem a sua fé, mesmo diante das adversidades, perseguições, prisões e até martírios. Nada os detém e nem os faz desistir, porque estão cheios do amor de Deus. Pelo contrário, o sangue de um cristão é semente de novos cristãos. O testemunho, movido pelo amor, faz com que tantos outros se convertam e busquem viver, guiados por esta mesma proposta do evangelho.

Onde reina o amor, ali está Deus, aproximando as pessoas, que, preocupadas umas com outras, buscam essencialmente o bem de todos. O amor de Deus nos faz sair de nós mesmos, do comodismo, do nosso fechamento, da nossa intolerância e nos conduz até aquele que necessita da nossa palavra, do nosso conforto e da nossa presença. Quem está cheio do Espírito de Deus, direciona sua vida para o outro, pensando exclusivamente na sua felicidade. É por isso que precisamos diariamente pedir a vinda do Espírito Santo em nossa vida, na vida da família, da comunidade, da sociedade, para que transforme esse mundo, onde reine o amor, a paz, a concórdia, a solidariedade, a partilha e o respeito. É impossível alguém dizer que crê no Espírito Santo e, continuar fechado em si mesmo, naquilo que lhe apraz, com frieza e indiferença diante da dor do próximo.

A vinda do Espírito Santo transforma os corações frios, insensíveis e conduz o cristão a viver uma nova realidade. É preciso deixar-se tomar pela sua presença e agir de acordo com a sua vontade. E a sua vontade se resume no amor aos irmãos, sobretudo, àqueles mais sofridos e abandonados. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos saíram e levaram a boa nova da esperança por onde passavam. Seguindo seu exemplo, sejamos semeadores do amor e da paz.

