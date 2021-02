O mundo do trabalho e a pessoa com deficiência: um direito conquistado

Compartilhe esta notícia

O Serviço Educacional de Apoio à Inclusão no Trabalho – SEAIT faz parte do Departamento de Educação Especial, da Secretaria Municipal de Educação de Araucária.

Tem como eixo norteador uma proposta de educação que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho por meio da integração entre empresas, sociedade civil e poder público.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela lei 13.146/2015 e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – PCD dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho.

Mesmo presente em lei, as pessoas com deficiência não possuem empregos formais com facilidade. Segundo uma nota técnica expedida pelo IBGE em 2018, 6,7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, destas, apenas 1% está em um emprego formal, ou seja, que têm registro em carteira ou é servidor público.

Em 2021 a lei 8213/91 que assegura a inserção da pessoa com deficiência ao mundo de trabalho completa 30 anos.

Essa lei institui que empresas com mais de 100 funcionários devam ter em seu quadro de 2% a 5% das suas vagas preenchidas por pessoas com deficiência.

Mesmo sendo previsto em lei, muitas empresas negam o acesso a essas pessoas, muitas vezes por desconhecimento da lei, uma vez que não há vistoria da deficiência do candidato em questão explorando suas potencialidades e até mesmo por preconceito.

Por isso a inclusão é fundamental e essencial em todas as esferas. Dos bancos escolares, aos projetos arquitetônicos acessíveis a todos, e de treinamentos de pessoal para que compreendam e eliminem as barreira atitudinais que dificultam ou mesmo impedem o acesso da pessoa com deficiência.

Neste contexto em Araucária, o SEAIT desenvolve ações como: encaminhamentos para vagas de emprego, cursos de aprendizagem, acompanhamento e apoio à pessoa com deficiência no trabalho, orientações quanto à documentação, currículo e entrevistas para emprego formal, encaminhamentos para continuidade da escolarização visando a consolidação da relação Educação e Trabalho no sentido de acesso, permanência, promoção e recolocação da PCD’s no mundo do trabalho auxiliando no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Este ano estamos atendendo integrados com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego no endereço: Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá, Araucária. Contatos pelo e-mail:

seait@educacao.araucaria.pr.gov.br

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021