O OSA é um espaço de cidadania, você é nosso convidado!

Compartilhe esta notícia:

O Observatório Social de Araucária é formado por empresários, profissionais, professores, estudantes e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

Cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos.

Também há ações de educação para cidadania, palestras, concursos de redação, teatros, programas de conscientização e estímulo à participação social.

Toda a ação do Observatório depende também do trabalho voluntário de cidadãos que acreditam no seu poder como agente de transformação.

Assim, convidamos os interessados a juntar-se a nós nessa tarefa. Contato: (41) 9987-5060.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021